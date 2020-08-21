大聯盟沒有開放進場，觀眾席上放滿人形看板和玩偶，運動家與響尾蛇之戰就發生一起「意外」，一顆界外球直擊放在觀眾席上的泰迪熊大玩偶，球狠狠砸在它的頭上，不過看起來泰迪熊彈性不錯，被砸中後仍完好坐在位置上，依舊笑容滿面，還被大聯盟「CUT4」特地剪出片段，有趣畫面吸引不少網友按讚。
運動家迎戰響尾蛇，8局下半響尾蛇進攻，不過打者蛇馬泰(Ketel Marte)敲出一顆界外球，意外打在泰迪熊頭上，讓它直接「爆頭」，但還好泰迪熊完全沒事，還是那隻笑著翹腳看球的泰迪熊，但有趣一幕倒是讓主播笑開懷，還大玩諧音梗說，「That's all is unBEARable！」。
有一名網友標記了運動家隊總裁卡瓦爾（Dave Kaval），問他泰迪熊應該可以拿走那顆界外球吧？卡瓦爾則大方回復「當然可以」，有趣互動讓這個小意外更加好玩。
(中時 )
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