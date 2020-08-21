農曆7月鬼門關開了，在這充滿禁忌的月份，又逢颱風季，最近將生成的颱風恐怕不好惹！氣象專家預估，菲律賓東方海面發展的熱低壓，可能成為今年最強的颱風，未來不排除海陸警齊發。氣象局粉透露，鬼月期間，氣象局預報作業戒慎恐懼，為求預報順利，工作絕不吃鳳梨，並準備乖乖保平安。

《報天氣-中央氣象局》粉專貼文說，昨(20)日是農曆7月鬼門開第一天，許多店家門口在拜拜祈求平安。在這個民俗充滿許多禁忌的月份，預報作業室當然也很注意，電腦機器設備旁邊「乖乖」擺好擺滿，這是一定要的啦，而且當班絕對不能吃鳳梨，不然可能會「旺」到連累當班的同事！

小編提到，近期海面也不是太平靜，南方海面熱帶系統的狀況備受外界關切，到底這颱風來不來，威力有多強大，小編用Q&A方式給大家畫重點。

Q：聽說菲律賓東方海面又有熱帶擾動？會不會來？

A：目前菲律賓東方海面有一熱帶擾動正在組織當中，未來會逐漸向北移動，通過台灣東方海面後朝琉球附近前進的機率比較高。今下午已生成熱低壓。

Q：會不會變颱風？

A：由於路過的大氣海洋環境有利發展，已在21日下午熱帶性低氣壓，亦不排除走到琉球附近時有成為颱風的可能。

Q：對台灣的影響？

A：周六(22日)是這個熱帶系統離台灣相對較接近的時候，東半部及南部地區偶陣雨，同時東半部海域及恆春半島、蘭嶼、綠島風浪可能有較大變化，適逢周未假日海邊活動要多留意。

這個熱帶低壓的強度、路徑和距離台灣的遠近，預測的不確定性比較高，小編請大家多留意氣象局發布的預報資訊。

(中時新聞網)