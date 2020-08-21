2020澎湖國際風箏節記者會21日在澎湖海洋地質公園中心舉辦，澎湖縣長賴峰偉及呂黃春金議員、陳振中議員皆到場參與，現場介紹這次風箏節活動主要內容後，並邀請侯順政及謝明章兩位知名風箏大師展示解說特色風箏，最後由出席貴賓一同放飛以澎湖縣花天人菊設計製作的主題風箏，宣傳澎湖「菊島」意象。

澎湖縣政府旅遊處表示，首屆「2020澎湖國際風箏節」風箏表演活動訂於109年9月7日至13日於湖西鄉龍門村後灣沙灘登場，該處地勢平坦廣闊，視野寬暢無阻，秋季的風速穩定，景觀色彩亮麗，是國際少有的風箏放飛場域，不但具有強烈視覺吸引力，也存在國際競爭力，而湖西鄉也是澎湖人文重鎮，近年更因賴峰偉縣長積極推廣淨灘，而龍門村洪瑞達村長響應政策，戮力淨灘後，沙灘潔淨美麗，是許多遊客戲水的勝地，選在此處辦理風箏活動期望營造活動海天一色的景象。

今年雖然受新冠肺炎疫情影響，國際表演團隊無法順利來澎表演，但主辦單位仍將以授權租借或購買國際特色風箏，並改由國內風箏手代為放飛，目前有法國、紐西蘭、德國、英國、芬蘭、美國、印尼等七國八位風箏原創設計師同意授權展示，國內放飛團隊則有13隊風箏隊放飛手百餘人參加，精采可期。

歷來秋冬季節澎湖漸受東北季風影響導致觀光產業低靡，賴峰偉縣長秉持著對澎湖觀光發展的信心，認為「風」應當可以作為澎湖觀光推動的助力之一，因此借助「風」元素打造第一屆澎湖國際風箏節。

內容包含主題風箏放飛啟動、特技風箏花式芭蕾表演、單線造型軟體中大型風箏表演，還有壯觀的長串及風動裝置藝術展示、海洋廢棄物「寶特瓶」及「塑膠購物袋」風動藝術及風箏創作展示，並安排民眾互動體驗DIY風箏製作，目前DIY風箏製作全面開放線上報名中，活動及教學課程全程免費，並配有專業老師指導教學。

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