大同公司的子公司福華電子，在2018年12月21日大賣26287張大同股票，被告發違反《證券交易法》內線交易，台北地檢署偵查後，認定福華電子是自行召開董事會決定賣股來清償銀行債務，且符合程序，21日依罪嫌不足，將林蔚山及林郭文豔等10人不起訴處分。

當時被告發的共有林蔚山、林郭文艷、許孟祺、許翼材、許建平、袁祝平、沈仰斌、王嘉男、雷壬鯤等董事、獨董以及財務主管林逸倫等10人。

告發指出，福華電子公司於2018年12月21日在股市收盤前1個半小時內連續低價賣出13765張大同公司股票摜壓股價，此顯明的不法行為已嚴重損害福華電子、大同公司所有股東暨投資人的權益，因此提出告發。

北檢調查發現，福華電子在2018年12月19日董事會中，討論到因為福華、綠能事件，福華電子已經被銀行抽銀根，需要緊急籌措償還短期借款資金，但福華帳戶現金餘款為1.5億元，而3名獨董聽取財務處報告後，同意以處分麗清公司和大同公司股份籌措資金。

檢方認定福華處分大同公司股票，程序上及決策判斷上沒有違背善良管理人注意義務及忠實義務，難認有何違反營業常規或背信的不法情事，且查無相關人內線交易，所以依罪嫌不足，將林郭等10人不起訴處分

(中時 )