網路流傳中國駐吉里巴斯大使唐松根日前造訪吉國離島，當地30名學童舖成「人肉地毯」，而唐松根踏在學童身上走，這引起許多負面批評。我國前駐吉里巴斯大使何登煌接受《自由亞洲電台》專訪坦言，「自己也曾經歷過這個儀式，是當地人對客人的最高禮遇。」

外交部今天表示，針對各國文化習俗，我國向來表示尊重。也因為我們重視友邦與當地人民的感受，不論是否符合當地民俗，外交部認為外交人員有類此行為並不妥適。

外交部強調，有關2009至2012年派駐吉里巴斯的前大使何登煌自行向媒體透露的情節，經查外交部未有任何紀錄，何大使也未曾陳報外交部，因此外交部對本案並無所悉，但不鼓勵其作法。關於此部分，外交部已主動致電何大使並表達外交部立場。

外交部發言人歐江安昨天針對該圖片表示，這不是我們認識的吉里巴斯，我們也不會這樣對待我們的友邦和人民，至於中國怎麼對待他們的友邦，全世界自有公評。

何登煌受訪表示，他當初也不肯接受「人肉地毯」，可是當地人說一定要，不然會非常失望。這是相當於元首禮遇，是表示他們對某人的非常歡迎和推崇的方式。

何登煌說，外交部始终不知道这件事，台灣的前後任大使都没有受到這種禮遇，「我没有跟外交部匯報，我不要宣揚自己，這個事情外交部不知道 。」

(中時 )