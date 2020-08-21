造紙大廠正隆（1904）今（21）日召開電話法說，總經理蔡東和表示，將持續深耕台灣、擴大布局越南，看好越南市場未來仍有數倍成長空間。雖然越南上游造紙廠短期出現過度競爭狀態，但下游紙器廠業績持續暢旺，正隆坐擁上下游產銷優勢，將持續提前布局卡位。

正隆目前在台灣有4座造紙廠、7座紙器廠、1座紙品包材廠，中國大陸有9座紙器廠、越南則有1座造紙廠、3座紙器廠。工紙年產能198公噸、白卡紙年產能5萬公噸、家紙年產能7.2萬公噸、紙器年產能17.04億平方公尺。

蔡東和表示，正隆有8成業務在工紙紙器。除了在台持續經營發展，近年重心轉向越南拓展。越南人口是台灣的4倍多，但目前工紙紙器市場僅約台灣的2倍多，預期未來在人口紅利帶動下，越南工紙紙器市場亦會超過台灣4倍，發展潛力可觀。

展望後市，正隆規畫持續深耕台灣、擴大布局越南，台灣規畫斥資20.8億元，於燕巢興建第8座紙器廠，建置1.8億平方公尺年產能，預計2021年上半年投產。竹北廠則規畫增設1座90噸生質能CFB熱電系統，預計投資15億元、2021年第四季商轉。

同時，因應1號紙機抄造白面紙及提供環保衛生紙所需原料，正隆規畫斥資8.73億元，在大園廠增設年產能6.6萬噸的白漿線設備，生產回收漿以滿足原料需求，預計2021年第四季商轉。同時，亦預計分別投資8億元及4億元，精進改善造紙廠及紙器廠生產。

越南方面，正隆平陽造紙廠正進行第二期建設，預計投資2億美元（約新台幣60億元）建置年產能35～40萬公噸工紙面紙，目標2021年第四季投產。同時，亦在越南北江籌備第4座紙器廠，預計投資1000萬美元。

對於越南造紙市場是否面臨過度競爭狀態，蔡東和表示，越南因當地產能供給不足而需進口因應，今年初狀況穩定，但5～7月國際工紙價格較差時有不少紙品輸入，使越南上游造紙市場短期有些過度競爭，但這是新興國家市場在成長過程中一定會有的現象。

蔡東和指出，正隆在越南兼具上游造紙及下游紙器生產，受惠市場需求增加，上半年紙器廠業績明顯暢旺，經營成果良好、毛利率提升，預期未來幾個月產能將全數發揮，可達成年度預定目標。基於未來需求量仍有數倍的成長空間，因此必須提前布局搶占先機。

(時報資訊)