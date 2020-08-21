農曆7月是俗稱的「鬼月」，民俗專家也常提醒，鬼月有許多禁忌千萬不要犯。許多人也因此過得提心吊膽，不過知名命理老師艾菲爾要捎來好消息，他昨(20)日在臉書上列出4大星座，表示農曆7月期間這些星座將會好運不斷、運氣爆棚。上榜的星座分別有，「射手座、天秤座、處女座、獅子座。」

TOP4：射手座

進入農歷七月，困擾已久的問題都能迎刃而解，一切都越發安穩踏實。雖然「木星」9月才恢復順行，但射手座是木星的守護星座，所以能夠提早享受木星順行的好運。此時適合開始思考人生方向與動力，因為你身邊的資源開始慢慢湧現，只要妥善運用，實現你的目標與夢想並非難事。

TOP3：天秤座

進入農歷七月，守護星「金星」在你的事業宮照拂，天秤這段期間工作運特別強，不管做什麼都是順風順水，客戶訂單一筆筆接著來，讓你業績獎金大把大把抓。而主管、同事也都對你非常好，對你照顧有加，也很有可能在此時遇到貴人。

TOP2：處女座

處女有吉星「太陽」加持，單身者，身邊美滿姻緣不斷，有很多條件優秀的對象，只要你點頭，你很快就能擁有令人稱羨的美滿愛情。有伴者，有極好的婚運，想結婚生子的處女一定要把握。無論是單身丶或已有伴的處女，此時此刻緊抓機會，你會順利得到美滿歸宿。

TOP1：獅子座

進入農歷七月，吉星「金星」在你的玄秘宮閃耀，獅子可說是貴人好運無法擋。特別是9月開始，你的人脈大開，陸續認識各種職業、興趣、地位都五花八門的朋友，他們都非常寵愛你，熱心的為你解決所有困難。有各種貴人的加持，你將可過上如魚得水的生活。