臺北市勞動局所屬勞動力重建運用處為協助企業進用身障者，將於8月24日舉辦「人資咖啡館」邀企業喝咖啡聊就業。此次活動邀請到足額進用的標竿企業玉山銀行、永豐銀行、安心食品、兆基管理顧問公司及食家安公司等公司經驗分享及交流。

活動將於8月24日下午1時30分在大瀚環球商務中心－市府中心舉行，邀請到足額進用的標竿企業玉山銀行、永豐銀行、安心食品、兆基管理顧問公司及食家安公司等公司經驗分享及交流。

勞動局局長陳信瑜表示，本次活動採用世界咖啡館模式進行，期待透過輕鬆的交流方式，讓不足額進用企業能夠向標竿企業學習，調整對身障朋友的認知以及如何擬訂有效的招募策略。

本次活動除邀請擁有資深人資經驗的陳麗紅顧問，另外由台灣公益團體自律聯盟總監沈怡如及通用設計工作室創辦人余虹儀擔任桌長。透過第三部門的角色切入，讓與會企業在討論身障就業相關議題時能跳脫過去傳統的窠臼，激發出更多想像與創意。

臺北市目前有4,000多家公私立機關(構)依法必須進用身心障礙者，但仍有832家企業未足額進用。其原因可能是對身障者的認識不足或存在著刻板印象，所以限縮了企業僱用身障員工的意願。

陳信瑜呼籲企業應負起企業社會責任，並積極進用身障人才，企業人資可主動深入大專院校資源教室，發展專案性質的召募策略，如果對僱用身心障礙者有所疑慮，也建議企業可規劃身心障礙平權相關的教育訓練，降低企業主管及員工的擔心或困擾，才能有效解決長期不足額進用的問題。

(工商 )