香港特首林鄭月娥21日表示，香港立法會將於下周舉行特別會議，政府將交代近幾個月的新冠肺炎抗疫工作，以及有關口罩供應與分配的詳細報告。

綜合港媒報導，林鄭月娥21日下午在記者會中指出，未來一周密切觀察已出現新冠肺炎個案下降趨勢是否持續，將與飲食業與其他業界商量逐步重啟業務，首階段研究是否恢復晚市餐廳內用，部份開放戲院、美容院、運動場所。

林鄭月娥強調，香港正採取疫情7個多月來，最嚴厲的防控措施，具體策略有兩方面，第一是防止輸入，壓縮跨境人流，第二是民眾要保持適當社交距離，並呼籲大家繼續保持耐心。

此外，7月初大陸已同意港澳大陸居民往返大陸，只要香港疫情受控，居民可透過健康碼往返大陸。香港健康碼目的是為使合格者可獲得出入境配額，健康碼只記錄出入境者個人資料，以及有效的核酸檢測結果。

在獲取香港健康碼後，申請人要自己申請粵康碼或澳康碼，強調無任何追蹤功能；只有在申請人同意後，資料才會交給澳門及大陸相關部門。

(工商 )