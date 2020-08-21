今年颱風特別奇怪，要嘛不來（整個7月零颱風）、要嘛一周（8月上旬）長出好幾個，還有更有趣的，今年截至目前為止7個颱風，「全部繞開台灣本島」；即將形成的8號颱，看起來也將追隨「前輩們」腳步，從台灣旁邊路過。

根據中央氣象局颱風資料庫紀錄，今年7颱包括1號黃蜂、2號鸚鵡、3號辛樂克、4號哈格比、5號薔蜜、6號米克拉、7號無花果，「跟約好的一樣」，不僅集中在南海或菲律賓附近生成，移動過程全繞過台灣（米克拉曾針對澎湖、金門發布陸上颱風警報），本島像被金鐘罩保護，令人嘖嘖稱奇。

至於8號颱風巴威，預估撲台可能性極低。根據《聯合新聞網》報導，氣象局長鄭明典認為，「颱風都不來」純屬巧合；若真要解釋，高壓及氣流，或多或少造成影響。

今年颱風多在南海生成，發展程度有限，小颱風特別容易受地形影響，加上氣流強一點，「就把颱風帶走了」。另外，跟今年高壓特別強有關，鄭明典解釋，颱風被高壓排擠，會沿著高壓邊緣走，台灣今年多數時間被高壓籠罩，導致颱風擦邊而過。

(中時新聞網)