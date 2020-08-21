中視《飢餓遊戲》本週日(23日)起連續兩週播出花蓮特別企劃，找來柯有倫、黃玉榮、潘映竹、賴薇如、妞妞、杜詩梅跟著主持群自駕瘋玩花蓮。睽違4年沒參加外景節目的杜詩梅，前年嫁給「花蓮林俊傑」莊植蘢，首登《飢餓》就以「花蓮媳婦」之姿參加，因參加《飢餓》前要先禁食12小時，她雖然曾挑戰過間接性斷食，也試過24小時沒吃飯，但參加前沒想到會這麼嚴格，直呼：「根本萬分煎熬！」真是名符其實的「飢餓遊戲」。

本次特別解謎闖關的遊戲方式，致敬20年前紅極一時的《黃金傳奇》。繼之前殘酷吃蟲懲罰後， 製作單位難得佛心大放送，飢民們難得可以在節目中大啖龍蝦等山珍海味，連主持人都說節目彷彿變成《食尚玩家》。如此千載難逢的機會，王仁甫說，「以前吃到的食物，不是冷掉就是被風吹乾，這次終於可以吃到一些比較像樣的美食」；孫協志則向製作單位喊話：「可以不要這麼極端嗎？要嘛餓死我們，要嘛就是把我們餵超撐。」而被製作單位整習慣的許孟哲，覺得天下沒有白吃的午餐，「他們越好心，我們越擔心」！中視《飢餓遊戲》本週日（8／23）晚間8點首播，隔週六晚間8點則在中天娛樂台播出。

(中時 )