亞果遊艇（7566）21日表示，亞果遊艇會率先在高雄亞灣成軍之後，近年來逐步將高雄、台南、澎湖整合，以全方位遊艇產業一條龍服務做連結，2020年隨著會員人數增加，亞果積極佈局台北直營分公司，預計今年第四季（Q4）加入營運，為台北會員帶來更多元化的商務、及海洋休憩活動，未來串聯北中南等區，都可出發的全台遊艇生活圈，指日可待，也將為亞果營收帶來新動能。

亞果指出，近一兩年，會員人數大幅成長，從去年的300位，倍數成長到今年600位，除了一般的海洋卡之外，限量的首席卡價格150萬元，年度會籍銷售一空。

亞果張慶祥總經理說，台灣所謂高端客層，多半以高爾夫球為商務交誼媒介，但以國際間遊艇會，是更能夠進行交流及聯絡感情的方式，且無論家庭渡假、公事需求都能一應俱全，今年7月試推行登峰Villa卡，造成熱烈反應，限量名額不到一週，即被預訂完畢，顯見對於遊艇會新產品深具信心。

他表示，在歐美地區盛行用包棟的方式進行渡假，亞果安平遊艇城把握此一趨勢，即將展開的第二期包含水岸Villa等工程，完工之後，就會讓所有人親自感受到台灣僅有，並且達到國際標準的真正海洋生活魅力。

張慶祥指出，登峰Villa卡和頂峰卡等高端會籍，會員們已經開始享受到獨一無二的海洋休憩行程，未來完工後，頂尖商務人士在Villa進行企業商務交流，開完會後，搭遊艇出海暢遊3小時，晚上回來私密招待會所，唱卡拉OK，星空下聊天，享用私人主廚BBQ服務，若是在4到5月份，還可在Villa前方欣賞藍眼淚。

(工商 )