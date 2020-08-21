中科管理局歡慶17週年系列活動，今（21）日以「中科17 充滿奇蹟」週年慶活動揭開序幕！邀請17位貴賓以極富震撼力的擊鼓聲，進行「中科17 擊響未來」共同擊響中科創造產業永續創新的願景，象徵中科集結產官學研跨界能量，推動跨域合作，期許以17年來的開發成果為基石，引領科技新創，再創大肚山傳奇。

中科管理局長許茂新致詞時指出，中科108年營業額創下7,972億元歷史新高之後，今年1-4月營業額達2,901億元，年成長達15.5％；展望今年園區營運，半導體產業在AI人工智慧、5G、居家遠距應用等終端多元應用發展下，及先進科技製程產能強勁開出，109年營業額持續展現爆發力，預估再攀高峰；截至今年7月底，園區創造51,686個就業機會，營運、就業成長雙引擎，同創歷史新高。

許茂新感謝所有廠商為園區所做的努力，地方政府及在地鄉親對園區開發的支持，更鼓勵廠商投入創新研發挹注園區成長動能，引進多元類型的新創事業，帶領園區轉型成為智慧綠能與數位經濟型態的科學園區。

台灣科學工業園區同業公會副理事長蔡國洲、監事長沈國榮及立委楊瓊櫻、何欣純、張廖萬堅、黃國書等與上百家廠商CEO代表、大學校長等約250位嘉賓到場祝賀。週年慶以表揚創新研發及環保節能節水績優廠商為主軸，頒發創新產品獎、產業貢獻獎、園區創業（新）育成中心培育優質廠商、高科技產業節能節水績優廠商等獎項。

中科管理局今年特別邀請園區廠商從業員工擔綱壓軸表演，由友達A-Team社團舞蹈表演以及后里薩克斯風愛樂社演奏，展現園區科技與人文、工作與生活結合的樂活，並共享中科成長喜悅。

中科管理局表示，接下來的系列活動，包括9月2日CEO大師論壇、9月9日中秋特賣、9月19日路跑活動、9月23日園區生態介紹暨賞鳥活動與9月下旬登場的工安環保月，請大家拭目以待。

(工商 )