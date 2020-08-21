鄭元暢（小綜）官方Youtube中「不專業廚房」系列，上週播出合體林依晨、經典偶像劇《惡作劇之吻》「湘琴＆直樹」世紀大合體，吸引全球惡吻粉絲湧入，讓首播聊天室充滿各國語言，也創下單集81萬人次高點閱率，今晚即將播出第二集，預告中林依晨每個環節力求完美，讓不耐煩大王鄭元暢差點崩潰。

林依晨在節目中挑戰做「蘋果玫瑰」甜點，相當講求慢工出細活的她，期間嚷著「不相信小綜，堅持自己完成」，逼得鄭元暢直說想趕快結束錄影，林依晨則不急不徐說「耐心是美德」，故意拖延時間想看小綜崩潰，還很享受的說：「小綜越不耐煩覺得越好玩。」

鄭元暢也不甘示弱的說：「林依晨你已經成為本節目有史以來錄影錄最久的女明星了。」沒想到被依晨反嗆：「你才錄幾集而已，參考值那麼低」，上演湘琴反擊KO直樹的戲碼，小綜只好大喊已經超時工作。看著漸漸失控的兩個人，到第二集甜點依然還沒完成，小綜忍不住說：「妳這樣的速度，我看是要剪成四集播出才夠了。」兩人日常鬥嘴及自然互動，讓不少粉絲直呼「根本是惡作劇之吻既視感」，精彩內容請鎖定每周五晚上8點30分更新的鄭元暢官方youtube頻道。

鄭元暢邀請好友林依晨上節目製作甜點。（最大國際娛樂提供）

鄭元暢和林依晨合力製作甜點。（最大國際娛樂提供）

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