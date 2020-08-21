苗栗縣政府辦理「貓裏作家講堂．歡迎來坐尞」系列講座，自8月27日起將陸續舉辦11場次的作家講座與主題書展。（巫靜婷攝）

苗栗縣政府獲客委會補助15萬元，加上縣府配合款共34萬1000元，辦理「貓裏作家講堂．歡迎來坐尞」系列講座，自8月27日起將陸續辦理11場次的作家講座與主題書展，教育處歡迎民眾一同來聆聽新出爐的文學集作家，與資深作家的創作歷程，感受苗栗的好山、好文、好人情。

教育處圖資科長彭秀珍表示，為傳承閩、客、泰雅、賽夏等4大族群文化，11場講座將安排在苗栗縣立圖書館、頭屋鄉象山書院、南庄及三灣鄉立圖書館，啟明國小、建中國小、致民國小、建國國小、信義國小、南湖國中、泰安國中小等社區共讀站。

教育處提到，透過文學作品的出版與苗栗縣立圖書館網站的平台得引薦，不僅能讓鄉親認識苗栗優質文學作品與文學作家，同時還能透過文學講座深入認識客家文化、風俗民情及在地人文等，進而引領苗栗青年學子與鄉親傳承創作、記錄客家庄的在地風情。

「貓裏作家講堂．歡迎來坐尞」系列講座自8月27日開跑，至10月31日止，今日（21日）舉辦啟動記者會，內容環繞11場講座介紹，暖場表演邀請南庄鄉南埔國小學生表演客語相聲，期望透過詼諧逗趣的演出達到宣傳效果。詳細資訊可搜尋「苗栗縣政府教育處」官網查詢。

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