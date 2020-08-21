後疫情時代宅經濟當道，居家享受影音娛樂的時間大幅增加，友達（2409）以超大尺吋8K電視面板量產能力，推出一系列65至85吋8K無邊框超高屏占比電視面板，透過全新設計將螢幕邊框縮小，最窄非顯示BM區（Black Matrix）僅有0.9mm，將邊框尺吋與黑色矩陣縮小到最小範圍。友達的85吋8K無邊框超高屏占比電視面板也獲2020年「科技部中部科學工業園區優良廠商創新產品獎」。

友達85吋8K無邊框超高屏占比電視面板具備多項領先優勢，包括無邊框全球最高屏占比大尺寸電視面板，透過全新設計將面板左右兩側的閘極驅動IC設計整合於下側訊源驅動IC上，螢幕占整體面積高達百分之百；整合8K（7680x4320）相當於4倍4K的極致精細畫質，能呈現前所未見的細部影像，畫質精細程度展現得淋漓盡致。

此外，並採用新一代特殊控光技術膜，讓觀賞角度不再受限，即便不在電視正前方觀看，仍可近距離感受均勻的色彩表現，畫面細節演繹絲絲入扣。HDR超高動態範圍技術，搭配局部超高亮度（1200 nits）與QD量子點廣色域，讓黑更漆黑、亮更明亮，呈現更豐富的深度、鮮豔色彩，以及更細膩逼真的畫面；搭載120Hz刷新率，可使畫面保持流暢、明亮、清晰，精確掌控快速移動的圖像和高速場景。

(時報資訊)