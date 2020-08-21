台股大盤有資金行情支撐，周五加權指數開高走高，仍穩站季線之上。富蘭克林華美高科技基金經理人郭修伸認為將維持高檔區間整理，類股輪動快速下，中小型股較具表現機會，但風險也較高，建議投資人應多留意貿易戰訊息與國際情勢變化。

郭修伸認為，短線上因美國再度擴大對華為採購條件限制禁令影響，上下游供應商預估訂單將受衝擊，使周四科技類股全面遭遇賣壓，但由於國安基金仍在場中，無須過於恐慌，多頭格局未變。

針對目前狀況，郭修伸表示，因美國總統大選情勢膠著、美國祭出更嚴格的對華為限制令，使科技股表現受拖累拉回整理，後續變化仍有待觀察；而目前市場資金充沛，短期資金有可能流向傳產、金融等權值股作布局，在資金輪動下將使其他類股有表現機會。

郭修伸分析，由於中國華為受到了美國限制影響，若限制條件9月15日前未撤銷，不只美國晶片大廠NVIDIA受連累外，台灣5G科技相關供應鏈訂單皆可能受影響，台灣廠商是否能轉而接獲更多其他品牌蘋果、小米等5G新機訂單仍待觀察。而科技股3月來本益比快速墊高，已達未來一兩年的價格水準，短線回檔仍為良性循環，之後才具較大表現空間。

因市場消息面不確定因素造成股市波動度加大，非經濟因素造成的短線修正，皆是逢低進場的買點。雖科技股漲多，進入高檔修正，但有觀察類股輪動已轉向傳產、航運、自行車與防疫類股布局，投資人不妨留意落後補漲的標的或可逢低回補。

操作上，富蘭克林華美投信建議，各國寬鬆貨幣與救市政策下，市場資金仍充沛，資金也流向具成長性與趨勢性的產業上，以科技為主，但仍有部分自行車、醫療器材、運動器材等傳產類股是持續接受國際訂單者，或許仍具落後補漲機會。

(時報資訊)