今年入夏以來，氣候變遷加劇、各地屢創高溫，為減少碳排放、限制樹木砍伐等保護環境措施刻不容緩。愛護地球，沒人能置身事外；台水公司四區處除了力行轄區19個辦公場所節電管控措施外，也積極推動用戶水費帳單無紙化，減少紙張耗材浪費，善盡環境永續的企業社會責任。

台水公司第四區處長蕭淑貞說，帳單無紙化是世界趨勢，除可減少紙張做環保之外，台水電子帳單還提供有「用水分析掌握即時水費資訊」、「每期水費減收3元」、「連結行動支付最速PAY」，以及「水費發票中獎主動通知」等紙本帳單所沒有的加值服務。

第四區處為鼓勵用戶申辦，從即日起至今年9月15日止，推出「帳單E化贈好禮」活動，轄區用戶只要到台水四區臉書線上申辦或至轄區各服務營運所櫃檯申辦，均可獲贈熊熊造型環保袋、MIT吸水杯墊等申辦好禮六選一，民眾推介5位親友或同事成功申辦電子帳單，可獲贈全家便利商店50元禮物卡，數量有限，送完為止，歡迎用戶踴躍申辦。

處長蕭淑貞指出，民眾2個月收到一次水費帳單，一年就有6張，四區轄區用戶高達122萬餘戶，如果民眾能踴躍申請電子帳單，一年即可減少730餘萬張紙張的消耗。

蕭淑貞強調，愛護地球隨手做，四區處邀請還沒申請的民眾，趕快到台水四區處臉書專頁(https：／／www.facebook.com／478144739016565)加入會員線上申辦，或撥打免付費客服專線1910、就近至台水各服務據點申辦，大家一起攜手保護森林及美麗乾淨的地球。

(中時 )