美國針對亞太經濟合作組織（APEC）的個人數據規則，向各成員國提議修改。這被認為意在使規則從APEC框架獨立出來，排除大陸。互聯網的全球脫鉤有可能加速。

據《日經新聞網》報導，跨越邊境的數據的利用正在迅速擴大。包括基於電子商務結算數據的數位廣告發行，和採用出口汽車的行駛數據的自動駕駛技術開發等，領域廣泛。正確的數據流通在世界經濟活動中發揮重要作用。

美國要求調整的是APEC成員國和地區的企業跨越邊境轉移數據之際的規則，被稱為「跨境隱私規則（CBPR）」。

企業需要在處理個人訊息時應對各國的規定。要將姓名和結算訊息等數據轉移至國外，需要繁瑣的程序。CBPR是設置各國的統一標準，讓獲得認定的企業容易轉移數據的機制。

多位相關人士表示，美國在6月召開的APEC事務級會議上提出，使CBPR「從APEC獨立出來」，據稱還主張允許巴西等非APEC成員國參加。有分析認為，美國意在將加入APEC的大陸從框架中排除，避免大陸獲取左右國家競爭力的數據。

CBPR有美國、日本、澳大利亞和新加坡等9個國家和地區參加。不過，在日本獲得認證的企業僅有涉足電子認證服務的GMO GlobalSign（位於東京澀谷區）等數家。各國的全面應用將在今後展開。

美國認為如果在目前的時機將CBPR從APEC框架中剔除，就能在不受大陸干擾的情況下推進規則制定。在APEC的討論中，推動數據流通的美國和在國家主導下進行管理的大陸等形成對立，日本政府相關人士表示「多次出現討論陷入停滯的局面」。

美國以經濟安全保障為由排除華為技術等大陸産品，還要求出售短視頻應用「TikTok」的業務。在數據流通的規則制定方面，將利用CBPR框架牽制大陸。

大陸加強自主的數據管理，美國谷歌等事實上被排除，2017年施行《網路安全法》。還將推進被稱為《數據安全法》的新法律的制定。阻止外資企業向海外轉移在大陸獲得的數據。

自由主義經濟圈也並非鐵板一塊。歐洲法院7月作出裁決，宣佈被稱為「隱私之盾(Privacy Shield）」的美歐間訊息轉移規則無效。歐盟（EU）2018年為了加強個人的隱私保護，出台了《一般數據保護條例》（GDPR）。雖然歐洲與大陸不同，但與美國也存在歧見。

美國今後有可能邀請已退出歐盟的英國參加CBPR。包括日本在內，APEC各國都對美國提案未置可否，但有關數據流通的鴻溝加深的可能性在提高。

(中時新聞網)