想要買一台能帶著走的桌電？家裡空間有限，期待電腦可以擁有輕巧體積？華碩宣布推出ASUS Mini PC PN50迷你桌機，擁有時尚設計與流暢外觀，體積僅有0.62公升，重量也只有700公克，比傳統PC應用更加廣泛，無論是數位看板或家庭劇院，都可輕鬆應用。

ASUS Mini PC PN50採用最新AMD Ryzen 4000行動處理器，相較於主流行動處理器，最高可提升系統效能達14%，並在多工運算中多發揮高達35%的效能，加上高速DDR4 3200 MHz記憶體，運算能力可執行多工作業。ASUS Mini PC PN50具備時尚外觀設計，以及風格獨特的髮絲紋表面處理，尺寸迷你，僅115 mm x 115 mm x 49 mm，無論是住家、辦公室及零售商店環境皆可融入其中，並可依據空間條件彈性設置，亦可利用VESA支架安裝於顯示器背面，提供節省空間的多合一電腦解決方案。

ASUS Mini PC PN50迷你桌機搭載最新 AMD Ryzen 4000行動處理器與Radeon Vega 7顯示晶片，最高支援高速3200 MHz DDR4記憶體，可有效處理高負載工作。（華碩提供／黃慧雯台北傳真）

ASUS Mini PC PN50採用整合的AMD Radeon Vega 7顯示晶片，相較於傳統迷你 PC 顯示晶片，可提升150%以上的效能，帶來高解析度且逼真的影像內容。透過DisplayPort 1.4或Type-C DisplayPort，ASUS Mini PC PN50最高可支援8K UHD畫面。ASUS Mini PC PN50最多支援4部4K 60Hz螢幕，使用者可自由選擇連接埠組合，以因應所有多重顯示器環境的需求，例如：休息廳、大廳、展示廳及零售店等，在建置高解析度數位電視牆時，僅需一台ASUS Mini PC PN50即可完成，節省空間與成本一次搞定；同時，透過多台螢幕連接，使用者可更輕鬆地在工作場所、辦公室或會議室分享資訊，讓每個人都能同時、直接且沒有時間差地獲得資訊。

ASUS Mini PC PN50以多種連接埠提供完整的連線功能，包括支援Battery Charging 1.2和DisplayPort 1.4的正面USB 3.2 Gen 2 Type-C連接埠、支援DisplayPort 1.4的 USB 3.2 Gen 2 Type-C連接埠；另可依個人需求選擇連接埠組合，以支援傳統裝置、額外的顯示器或多重網路連線。

ASUS Mini PC PN50迷你桌機，建議售價：NT$ 15,900起。為歡慶新機上市！8月19日至9月18日期間購買華碩Mini PC PN50迷你桌機全機種，官網登錄送「Office 365一年版」(市價NT$2,190)。

(科技)