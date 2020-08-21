想要買一台能帶著走的桌電？家裡空間有限，期待電腦可以擁有輕巧體積？華碩宣布推出ASUS Mini PC PN50迷你桌機，擁有時尚設計與流暢外觀，體積僅有0.62公升，重量也只有700公克，比傳統PC應用更加廣泛，無論是數位看板或家庭劇院，都可輕鬆應用。

ASUS Mini PC PN50採用最新AMD Ryzen 4000行動處理器，相較於主流行動處理器，最高可提升系統效能達14%，並在多工運算中多發揮高達35%的效能，加上高速DDR4 3200 MHz記憶體，運算能力可執行多工作業。ASUS Mini PC PN50具備時尚外觀設計，以及風格獨特的髮絲紋表面處理，尺寸迷你，僅115 mm x 115 mm x 49 mm，無論是住家、辦公室及零售商店環境皆可融入其中，並可依據空間條件彈性設置，亦可利用VESA支架安裝於顯示器背面，提供節省空間的多合一電腦解決方案。

ASUS Mini PC PN50迷你桌機搭載最新 AMD Ryzen 4000行動處理器與Radeon Vega 7顯示晶片，最高支援高速3200 MHz DDR4記憶體，可有效處理高負載工作。（華碩提供／黃慧雯台北傳真）
ASUS Mini PC PN50迷你桌機搭載最新 AMD Ryzen 4000行動處理器與Radeon Vega 7顯示晶片，最高支援高速3200 MHz DDR4記憶體，可有效處理高負載工作。（華碩提供／黃慧雯台北傳真）

ASUS Mini PC PN50採用整合的AMD Radeon Vega 7顯示晶片，相較於傳統迷你 PC 顯示晶片，可提升150%以上的效能，帶來高解析度且逼真的影像內容。透過DisplayPort 1.4或Type-C DisplayPort，ASUS Mini PC PN50最高可支援8K UHD畫面。ASUS Mini PC PN50最多支援4部4K 60Hz螢幕，使用者可自由選擇連接埠組合，以因應所有多重顯示器環境的需求，例如：休息廳、大廳、展示廳及零售店等，在建置高解析度數位電視牆時，僅需一台ASUS Mini PC PN50即可完成，節省空間與成本一次搞定；同時，透過多台螢幕連接，使用者可更輕鬆地在工作場所、辦公室或會議室分享資訊，讓每個人都能同時、直接且沒有時間差地獲得資訊。

ASUS Mini PC PN50以多種連接埠提供完整的連線功能，包括支援Battery Charging 1.2和DisplayPort 1.4的正面USB 3.2 Gen 2 Type-C連接埠、支援DisplayPort 1.4的 USB 3.2 Gen 2 Type-C連接埠；另可依個人需求選擇連接埠組合，以支援傳統裝置、額外的顯示器或多重網路連線。

ASUS Mini PC PN50迷你桌機，建議售價：NT$ 15,900起。為歡慶新機上市！8月19日至9月18日期間購買華碩Mini PC PN50迷你桌機全機種，官網登錄送「Office 365一年版」(市價NT$2,190)。

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(科技)

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