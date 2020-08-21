東騰機構是北市知名豪宅品牌建商，受許多忠實粉絲追隨，今年首度至捷運民權西路站旁推出小坪數精品宅「東騰界」，每戶總價1300萬元起，吸引許多東騰粉絲搶購，東騰機構總經理白國祥表示，這是東騰首度推市中心精品小宅，加上步行至捷運1分鐘的優勢，最高出現一組客戶一次買8戶，還有超多高資產客積極「掃貨」，因此「東騰界」公開3周就賣超過6成，狂賣破百戶。

負責銷售「東騰界」的甲桂林廣告副董事長曹瑞濱表示，「東騰界」位撫順街靜巷，距離雙捷運站民權西路站50米，緊鄰花博公園與北美館，散步可達赤峰街文創商圈與晴光市場美食商圈，接下來還有上海商銀、陽信銀行兩大金融總部在中山北路與民權東路口登場，未來還有大同集團總部、國賓飯店改建等計劃，也是「東騰界」熱銷原因。

甲桂林廣告業務總經理陳衍豪指出，「東騰界」是東騰機構第一次走進中山北路民權西路站，也是第一次以精緻坪數打造豪宅級數的產品，總銷35億元，規劃13~28坪，每坪開價110~120萬元，共189戶、1戶店面，主打飯店式風格潮居，以周邊租給日本商務客行情來看，月租金有4萬5000元至5萬元行情，因此公開3周已經狂賣超過百戶，已售達6成，且成交價都站上百萬元。

白國祥指出，由於市中心土地取得不易，接下來東騰還會在市中心繼續推出危老都更改建案，如吉林路將有面公園危老案醞釀中，而桃園小檜溪則已推出「着東騰」，目前1期已銷售3成，未來還有第2期規劃，對市場相當看好。

分析目前市場表現，陳衍豪指出，這波搶購潮真的很熱，不只是「東騰界」3周狂賣破百戶，甲桂林銷售個案也都有相當不錯的表現，尤其預售案付款方式輕鬆，在低利率時代確實很吸引資產客出手，如「東騰界」訂簽5%，加上規劃小坪數低總價產品，對高資產客戶來說5%只是零頭，比放定存享更佳的投資報酬率，因此創下熱銷，預計此波房市搶購熱潮還會繼續延續。

「東騰界」位撫順街靜巷，距離雙捷運站民權西路站50米。(業者提供)

(中時新聞網)