綽號「K哥」的楊姓男子，因不滿Youtuber蔡阿嘎的網路影片言論，出價30萬要陳姓、吳姓男子教訓蔡，陳依言在今年3月3日持榔頭伏擊對方，士林地院日前審理時，3人都坦承犯行，但強調背後再沒有其他人，動機也與政治無關，分別被判處5到6個月徒刑，可易科罰金。

起訴指出，楊男覺得蔡的影片沒有以前好笑，而且最近的一些言論也讓他看了不快，今年2月時向吳男表示，願出30萬請他找人修理對方，吳答應後找來機車行陳姓員工下手。

陳後來多次在蔡淡水住家查探地形，3月3日請老闆載他到蔡家樓下，發現蔡騎機車，準備載著懷孕老婆「二伯」出門時，拿預藏的榔頭現身伏擊，朝蔡的膝蓋敲了2下，蔡妻也被打到腹部，事後還因宮縮住院。

檢警事後追查逮捕3嫌，楊開庭時供稱，有次酒後與吳聊到，蔡以前是大學生時，拍的片都很好笑，但最近的影片感覺就不一樣，願出錢請吳教訓蔡，整起事件均與政治理念無關。

3人事後均坦承犯行，但楊表示30萬是隨口說說，事後並沒有給吳，士林地方法院審理後21日宣判，楊、吳觸犯教唆傷害罪，分處6及5個月徒刑，陳的傷害罪判5個月，均可易科罰金。

(中時 )