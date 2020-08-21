中國外交部發言人趙立堅21日表示，中國國務院總理李克強將於8月24日出席瀾滄江湄公河合作第三次領導人會議。李克強將和瀾湄合作共同主席國寮國總理通倫共同主持會議，柬埔寨首相洪森、緬甸總統溫敏、泰國總理帕拉育、越南總理阮春福將出席。

財聯社報導，趙立堅21日在記者會中指出，上述會議將透過視訊方式舉行。

瀾湄合作，即「瀾滄江－湄公河合作」，是由中國政府推動的推動的區域合作機制，是中國總理李克強在2014年11月的第17次中國與東協領導人會議上提出的重要倡議。成員包括湄公河流域的國家：中國、寮國、緬甸、泰國、柬埔寨和越南。首次領導人會議於2016年3月22日至23日在中國海南三亞舉行，中國國務院總理李克強與其他成員國的領導人共同出席會議，並就該合作機制交換意見。

中方還將設立瀾湄合作專項基金，今後5年提供3億美元支援六國提出的中小型合作項目，落實聯合國2030年可持續發展議程所設定的各項目標，同時包含人民幣100億元優惠貸款和100億美元信貸額度，包括50億美元優惠出口買方信貸和50億美元產能合作與湄公河國家貿易和投資本幣結算，完善跨境人民幣清算安排。留學方面3年將提供1.8萬人年政府獎學金和5,000名到大陸培訓名額，並願探討在湄公河國家設立職業教育培訓中心。

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