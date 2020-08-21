高等法院今（21）日宣布更一審判決，認為財政部須依約支持台新金取得彰銀經營權，與二審判決一致。面對敗訴，財政部表示將會再提出上訴，同時也深表遺憾，但財政部強調，絕對會維護公股與全民權益。

台新金日前也指出，歷任的法院審理皆認可雙方有契約關係存在，盼財政部履行合約，支持台新取得彰銀經營權。台新金也強調無意與政府對抗，若政府改變政策，台新金願在維護全體股東權益的前提下，和財政部協商解決。如今雙方各執一詞，司法程序未休，預計彰銀案爭議還會再維持一陣子。

(工商 )