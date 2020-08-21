彰銀案更一審判決 財政部有意再提上訴 16:412020/08/21 工商 林昱均 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 （財政部。圖／林昱均攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 高等法院今（21）日宣布更一審判決，認為財政部須依約支持台新金取得彰銀經營權，與二審判決一致。面對敗訴，財政部表示將會再提出上訴，同時也深表遺憾，但財政部強調，絕對會維護公股與全民權益。 台新金日前也指出，歷任的法院審理皆認可雙方有契約關係存在，盼財政部履行合約，支持台新取得彰銀經營權。台新金也強調無意與政府對抗，若政府改變政策，台新金願在維護全體股東權益的前提下，和財政部協商解決。如今雙方各執一詞，司法程序未休，預計彰銀案爭議還會再維持一陣子。 (工商 ) #台新金 #財政部 #彰銀案 #一審判決 #彰銀經營權 也許您會感興趣 推薦閱讀 彰銀經營權案台新金又告贏 財政部提上訴 15:342020/08/21 財經 宜蘭逆子鐵鎚弒母 判無期徒刑定讞 11:352020/08/21 社會 《財政》彰銀經營權更一審判台新金勝訴 財部將提上訴 16:312020/08/21 財經 《電機股》華映隱匿財報案 大同林蔚山夫婦遭起訴 10:512020/08/21 財經 弒母案無罪 藍委：吸毒殺母無罪？誰還相信司法？ 13:032020/08/21 政治 紓困＋兆元振興 行庫中小企放款 直逼24萬戶 04:102020/08/21 金融．稅務 我見我思－大同案經濟部不得不為 04:102020/08/21 專題周報 彰銀案更一審勝訴 台新金回應了 19:472020/08/21 財經 殺母無罪引譁然 國民黨促政院公佈司法精神病院時程 11:312020/08/21 政治 籲財政部解決困境 台新金支持彰銀與兆豐金等官股整合 20:082020/08/21 財經 財經熱門新聞 兩大天王驚洩敗象？專家警告散戶逃命時機 - 財經 慘！散戶借錢買聯發科變山頂冤魂 專家4字救人 - 財經 康友坑殺散戶 藍委「股神」爆上億踩雷恐遭斷頭 - 即時 10檔權值股 淪為外資提款機 - 財經要聞 - 工商時報 華為跌倒小米吃飽 搶奪35％海外市占 美半導體大廠樂翻 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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