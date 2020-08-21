捷運聯開宅超搶手，據台北市捷運工程區租售資料顯示，台北市分回當房東的二大聯開宅新店「美河市」及蘆洲「希望城市」合計出租超過千戶的住宅、辦公室，至於租金單價最高的則是台北車站「捷運保強大樓」的店舖、商場，每坪4,879元，其次為永春站「EAT」店舖，最高每坪4,858元。

台北市當房東的捷運聯開收租資產中，租金最高的出現在台北車站「捷運保強大樓」，辦公室、一般零售業租金每坪1,086 ~ 4,879元，永春站「EAT」店鋪租金每坪4,346~4858元，由於台北車站周邊流動人潮密度高，永春站沿街店面都有穩定的消費和居住人口，成為台北市捷運聯開資產中單價最高的二案。

除了台北車站、永春站店舖最高租金超過每坪4,000元外，包括忠孝復興、科技大樓站的店舖最高租金也超過每坪3,000元，後山埤、古亭、萬隆、行天宮、內湖等站聯開大樓店舖最高租金也都超過每坪2,000元。

如果以出租戶數最多的捷運聯開案來看，蘆洲站聯開宅共出租504戶最多，其次為新店「美河市」的辦公室399戶、住宅161戶，二大聯開案累計出租逾千戶。

信義房屋企研室專案經理曾敬德表示，捷運宅向來是房市的票房保證，不管是租、售在市場上都相當熱門，大型聯開案如南勢角站「南方之星」、「美河市」，對外標售時多能吸引市場參觀投標，由於租售需求穩定，市府分回不管是出租、出售或者轉做社會住宅，相當受到市場歡迎。出租最熱門包括「希望城市」、「美河市」，兩者都屬於大型開發案，不僅捷運機能便利，還能夠塑造較佳的社區環境，吸引住宅及辦公的租客進場。

(工商 )