黃韻玲擁有歌手、演員、音樂製作人多重身分，斜槓人生多了另一個任務，擔任即將開幕的台北流行音樂中心首位董事長，期望培育更多新一代音樂人。日前她接受《TVBS看板人物》主持人方念華專訪，分享自己一腳踩進半個類政治圈，第一次擔任官員的心境歷程。從單純的音樂人，到擔任分配資源和管理職的官員，扛上培育流行音樂重責大任，黃韻玲初接下任務時，覺得壓力崩潰，甚至睡不著覺，直到內心的聲音出現「要回到音樂當中」！於是，「分享音樂的黃韻玲」個性再度現身，比如在開會時，她會用唱的表達，同步舒緩大家壓力。

黃韻玲踏入音樂圈後創作許多膾炙人口的經典曲目，方念華好奇，面對這麼多知名且處在巔峰的歌手，每一位都各有獨特性，黃韻玲在寫歌時，對歌手和歌曲的觀察和敏感度有多深？黃韻玲坦承，年輕時有些叛逆跟自以為是。她回憶某次寫歌給藍心湄，藍心湄聽完歌曲後就說：「好好聽喔，可是我不想要藍心湄演黃韻玲。」聽到這句話，黃韻玲當下的心情是：「很難過、很沮喪，也看到自己的不足。」後來才發現原來她寫歌時，一直在把自己的想法套在別人身上，而非從演唱歌手的口氣和人生閱歷，把想說的概念去延伸或放大。藍心湄的話，一語驚醒了黃韻玲。曾覺得身邊的朋友都很嚴厲，黃韻玲長大以後才發現這些人是給她很大的支持、關心與提醒。

方念華覺得流行音樂的創作難度，在於必須顧及市場、歌手本身靈魂和魅力，以及創作的原發。這三方面都經歷過的黃韻玲，承認創作的確不容易，有時在某些階段還會覺得痛苦。李宗盛曾跟黃韻玲講過：「妳的腦海裡有個靈感提款機，它沒有錢了，那妳要怎樣去把錢放進去？」答案是從人生中汲取。李宗盛發現黃韻玲周遭全是音樂圈朋友，沒有別的，所以建議她去菜市場、去看芭蕾舞劇等，「妳不要一直在這邊，因為它會一成不變！」那年黃韻玲24歲，李宗盛教導她「創作的人生不能只有創作」的這段話，在現今黃韻玲接下董事長前，也成了她心中決定改變的那股動力。

黃韻玲提到準備接下台北流行音樂中心董事長一職前也曾掙扎過，考量自己能不能在很快時間內把它學習好，然後面對包括產業、整個社會以及議會。她覺得每一部分都要去學習，也知道要管理行政，必須犧牲創作的時間，但強調：「我能不能把這事情做好，對我來講是最重要的事。」身為董事長，黃韻玲認為應該去服務更多事情，「更要去了解每一個細節，任何事應該親力親為。」圈內好友黃子佼覺得演藝圈有很多天才，可是他們不願意去做官，因為會遇到許多與夢想無關的問題。他也發現最近黃韻玲的講話越來越快，「可能節奏要兩倍速才能完成得了這麼多大事，小蜜蜂嘛，她一定承受很多說不出口也無法公開的壓力」。

(中時 )