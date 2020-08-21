莫子儀與姚淳耀在《親愛的房客》中有一段情。（牽猴子提供）

《親愛的房客》21日釋出電影海報。（牽猴子提供）

莫子儀在新片《親愛的房客》照顧無血緣關係的兒子白潤音，一場在合歡山上的父子分離戲碼，讓無數觀眾心碎，對於感情吃重的戲份，10歲的白潤音演技超齡，說道：「想到要跟親近的人分離就很難過，自然而就哭了出來！我記得導演沒問我怎麼演，好像只有問我準備好了沒。」與影帝同台飆戲張力十足，當天該片也傳出捷報，順利挺進第57屆金馬獎複選。

先前在台北電影獎拿下影帝的莫子儀，回想這場戲表示當時已進入拍攝後期，2人已經培養出深厚的情誼，只是盡力將各自的生命歷程和對角色的了解發揮出來，很感謝導演鄭有傑的引導讓拍攝很順利的完成。莫子儀在合歡山上還有不少與劇中伴侶姚淳耀的對手戲，提到姚淳耀，莫子儀表示：「連續好幾天，我們每天重裝花4小時上山下山，有一次小潤(白潤音)受傷了，淳耀就背著小潤爬上山，但其實當天根本沒有淳耀的拍攝…當時就心想『哇！我男人真man！』」

《親愛的房客》由鄭有傑執導，男主角林健一(莫子儀 飾演)不只看護生病的房東周秀玉(陳淑芳 飾)，還收養她9歲的孫子王悠宇(白潤音 飾)。在周秀玉過世之後，他的動機開始受到質疑。在檢警調查之下，發現越來越多對健一不利的證據……觀眾隨著敘事遊戲峰迴路轉、抽絲剝繭，現實亦或記憶，是真是假，孰善孰惡，世界豈是非黑即白？由莫子儀、姚淳耀、是元介等全演員陣容，引領觀眾親身深入眾角色矛盾的內心世界。

該片21日釋出電影海報，由莫子儀抱著劇中沒有血緣關係的兒子白潤音，兩人欲言又止的表情與紅色調的氛圍替故事增加不少親情之外的神秘氣氛。電影10月23日全台上映。

(中時 )