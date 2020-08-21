為提升原住民教育，政大校長郭明政近日拜會原民會主委夷將．拔路兒，將在「南島民族論壇六年計畫（109－114年）」下，「設置南島民族論壇秘書處暨南島研究發展計畫」，子計畫包含辦理南島論壇大會，政大也計畫每年邀請南島研究國際學者擔任講座或客座教授，並提供國內外5到10名南島研究生獎學金，以及開設南島學分學程。

原民會委託政大原民中心辦理「南島民族論壇六年計畫（109－114年）」，而在總統蔡英文後重新啟動，將過去整個大計畫拆成數個小計畫，但後續經過討論後，目前則彙整為一個大計畫，並改為多年期執行。

該計畫包括7個子計畫：(1)南島民族政策研究；(2)南島民族圖書翻譯出版；(3)建立南島圖書資訊資料庫；(4)辦理南島區域部落社區及組織間締結姊妹組織並簽署合作備忘錄或協定；(5)辦理年度南島論壇執行委員會議；(6)辦理南島論壇大會；(7)辦理南島青年國際事務人才培訓。

政大表示，這項計畫執行由校長領隊，團隊成員包括：原民中心（林修澈名譽教授、黃季平主任），創新國際學院（杜文苓院長、連賢明副院長），華語文教學碩博士學位學程（張郇慧主任），語言學研究所（戴智偉所長），民族系（官大偉副教授），外交系（盧業中教授）。

政大提到，併隨南島論壇的舉辦，校方也將在計畫中也提出設立南島講座，每年將邀請南島研究國際學者擔任講座或客座教授，並提供國內外5到10名南島研究生獎學金。

政大指出，該計畫於校內開設與中研院及各國內外大學合作的南島學分學程，及開設原住民學分學程，培養本校原住民學生成為未來社會領袖。搭配大學社會責任實踐基地「泰雅學院」的籌設，促成部落、社會企業、政府部門的對話平台。

夷將．拔路兒表示，政大推動南島論壇非常積極與用心，最適合的合作單位。與校長郭明政會面，得到極大的助力，看到政大組成陣容堅強的團隊，相信可以順利執行委託計畫，展開對太平洋的外交與合作，連結所有南島文化的國家與民族，成為一個緊密的合作群體。

(旺報 )