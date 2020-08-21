1. 星諠

擁有G罩杯上圍的網紅星諠，去年和「FBI帥哥」鄧佳華合拍影片，遭到對方襲胸、頂下體，事後還在FB雀躍地說：「星諠這是我人生中第一次摸女生的胸部，妳是第一個讓我摸胸的女生，謝謝妳願意獻身給我，當作是我的生日禮物。」

此舉讓星諠氣炸，除了發文反擊「根本就沒有要給你摸胸部，這什麼鬼發文，窩（我）不想原諒這麼瞎ㄉ（的）人，丟臉！」並將鄧佳華告上法院，最後被判拘役20天，由於星諠認為身心受創，提告求償80萬元。

2. 劉樂妍

女F4前團長Fanny（劉樂妍）擁有H罩杯的雄偉上圍，時常在網路發表嗆辣發言，正負評兩極。她曾在5年前接到陌生男子的騷擾電話，劈頭就說：「上次我們一起去薇閣玩得很開心，那一晚一萬五，可以再約妳嗎？」劉樂妍怒告對方性騷擾，士林地檢署事後審判對方構成性騷擾，但恐嚇罪不起訴，讓劉樂妍相當不滿，控訴判決太輕，「根本不足以平復我受到的威脅和傷害！」

劉樂妍曾接過陌生男子騷擾電話。（圖／微博@劉樂妍）

3. 吳沚默

香港TVB女星吳沚默臉蛋姣好，雖然受到大批粉絲喜愛，也引來部分怪人，她5月自爆遭遇兩次性騷擾，「一次是路過時突然伸出手指摸我的下體，我氣到當場攔住他大罵，但看見他的長相有點像唐氏症，就一時心軟警告他之後放過了。」

結果去女廁時，撞見一位戴口罩自拍的男人，對方看到吳沚默還說：「啊！是女廁啊！」瞬間腳底抹油落跑，讓她來不及大叫。

吳沚默外型甜美，遭到部份人騷擾。（圖／微博@吳沚默）

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(中時新聞網)