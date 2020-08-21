近日桃園弒母案二審判決犯嫌無罪，引起社會大眾的震驚與擔憂，對此，時代力量立委王婉諭今表示，目前並無法看到判決書的內容，對於判決適用的法條與原因難以回應，但每逢重大案件宣判，常使得不熟悉法律適用原因的民眾感到恐慌，或者加深對於司法的誤解，司法院雖發布新聞稿說明，但稍嫌簡略，恐怕還是無法讓社會大眾理解。

王婉諭表示，當發生重大案件後，政府部門要做的首要任務是減輕民眾的擔心與緊張，她質疑，行政院、司法院、法務部等權責單位，是否有建立後續橫向聯繫，共同討論涉及暴力犯罪的毒品施用者，有無合適的治療規劃及適切的監督。

王婉諭說，我們期待司法院，能夠出面更完整地向社會大眾釋疑，解釋清楚判決作成的理由、是基於考量行為人哪些具體的案件脈絡、情節，所以做出適用減輕或免除刑度的決定。

另外，司法院也應該向社會大眾解釋清楚，當犯嫌被釋放後，後續行政機關有無建立橫向聯繫，把外界的疑慮說明清楚，才能讓民眾部會因資訊不清楚陷於恐慌，甚至對司法產生更多不信任。

(中時 )