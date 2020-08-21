想要過一個有情人相伴的難忘七夕情人節！？想脫單很久，卻苦無方法？快來宜蘭傳藝園區，用最有溫度的手寫文字，把你的心裡話寫在宜蘭郵局特製明信片上，寄出「愛情限時批」。8月25日七夕情人節當天你的告白信有機會被朗誦，把握機會跟心儀對象一起來一趟宜蘭傳藝園區，脫單不是夢！

今年七夕情人節宜蘭傳藝園區特別設置郵箱牆，不僅是最新網美拍照景點，更是你脫單力氣。投入你的手寫卡片，把你的心裡話寫在宜蘭郵局特製明信片上，這張「愛情限時批」就能免費幫您寄出；8月25日七夕情人節當天，還推出加碼活動，在臨水劇場內安排四個時段由演員為您大聲朗誦出愛的告白。

「愛情限時批」活動選在臨水劇場門口，自8/22 (六) - 8/25 (二) 為期四天。按讚宜蘭傳藝園區FB及加入官方LINE，完成兩個步驟即可獲得傳藝限定-宜蘭郵局特製款七夕明信片，寫完後投入臨水劇場門口「郵箱牆」，宜蘭郵局就免費幫你寄到家，留下浪漫回憶！數量有限，送完為止。

「愛要大聲說」（七夕加碼活動）則將在8/25(二)七夕當天，一樣在臨水劇場，11:30、13:30、14:30、16:30四個時段，每場次表演結束後進行10分鐘。節目開演前，將信件投入臨水劇場入口處的「告白專屬郵箱」，並留下姓名及想說的話，演出完畢後會請演員將您愛的信件朗誦出來。

(中時新聞網)