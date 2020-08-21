金大釀酒工藝坊的課程內容多樣化，讓學員對繁複的工序有更多認識。（金大提供）

金大釀酒工藝坊邀請學者、專家開講。（金大提供）

學員動手操作，體驗「釀酒人」的生活日常。（金大提供）

國立金門大學食品科學系舉辦「釀酒工藝坊」，邀請金酒、台酒和學者專家一起開講，40名男女學員在酒坊動手操作，體驗「釀酒人」的生活日常，也在酒香中留下美好回憶。

金大這項不一樣的工藝坊，邀請台酒嘉義廠長黃村能、金酒廠長許荐洋和許弘義課長、呂文凱課長，以及葡萄王公司總經理陳勁初、雅育休閒農場負責人賴偉志、高師大教授謝建元、大同大學教授段國仁、金大教授吳俊毅、李欣玫副教授等人擔任課程講授。

金大教務長吳俊毅表示，金門因地理環境的關係，早年傳統製酒產業就很發達，一般釀酒主要包括原料發酵、澱粉糖化、制曲、原料處理、蒸餾取酒、老熟陳釀、勾兌調味等過程，每一種酒品都有別具特色的釀造方法。該校食品科學系為提升金門地區的製酒產業，除開設各種酒類課程外，並透過參訪、工作坊、實習與學術研究等的推展，來優化釀酒技術和品質。

金大食品科學系李欣玫主任也指出，釀酒是技術也是藝術，此次工藝坊的課程內容，包括台灣酒類市場、釀酒概論與高粱酒、威士忌、白蘭地、啤酒、葡萄酒和白酒的釀造技術和品評，以及保健食品和酒類的運用，讓來自各方的學員對通常要經過10多道的工序，才能讓糧食變成酒，有了更多的認識。

(中時 )