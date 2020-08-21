FOX體育台主播常富寧時隔4年再出書，與第1本書不同的是，他想透過體育主播的工作，與大家分享那些MVP正面思考、積極以對的30個故事。

《主播台下的好球帶人生》由知名製作人王偉忠、前旅美球星王建民與郭泓志、Give2Asia亞太經理 張瀞仁（Jill）、資深球評曾文誠、中華職棒大聯盟秘書長馮勝賢、國立臺灣師範大學運動休閒與餐旅管理研究所湯添進所長、知名講師／作家／主持人謝文憲、知名作家／棒球主審劉柏君、台灣「殷雄」陳偉殷、風雅國際娛樂總經理劉紀綱、知名主播蕭彤雯等名人共同推薦。

《主播台下的好球帶人生》一書精選30個運動故事，故事的MVP主角除了NBA、MLB球星，還有冰上曲棍球、高爾夫、相撲、長跑、網球、賽車選手，甚至是運動經紀人、體育主播、教練、職業球隊總經理等等。

常富寧用20年超過萬場賽事的轉播經驗，將運動場上、場下見證的喜、怒、哀、樂收錄在30個故事中，親筆為這些MVP們刻畫人生故事。並期待能與每位讀者分享故事中運動人物的人格特質，那就是無懼、承諾、自信與責任。

(中時 )