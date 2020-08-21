中秋節即將到來，喜憨兒基金會與知名畫家幾米合作，在中秋節前夕推出聯名限量禮盒，以繪本《擁抱》為主題，公益大使吳鳳等人21日在竹北喜歡你餐坊發表月餅禮盒，他大推月餅口味，邀請大眾以實際行動支持憨兒，分享美食與愛心。

具有中度智能障礙的阿偉從2015年進入庇護工場，每周練習術科不輟，也利用個人時間學習，5年來已經累積1600個小時的練習時間，今年終於考取烘焙證照，今年也挑戰進入內場，與師父共同烤月餅，為自己的生命歷程豎立里程碑。

喜憨兒基金會新竹事務所副執行長顏鴻吉表示，今年推出的禮盒由庇護工場內身心障礙者製作，推出金沙奶皇、觀音奶茶、香橙檸檬酥、香柚抹茶等口味，均通過ISO食品認證，即日起至門市或購物網預訂，不限盒數均享早鳥85折折扣，且可加購「幾米幸福小象存錢筒」。

吳鳳也誇獎喜憨兒月餅很好吃，他也讚許台灣為先進國家，協助身心障礙者就業。縣長楊文科表示，庇護工場受到疫情衝擊，也影響營運，縣府今年認購500盒月餅，也呼籲企業、民眾拋磚引玉，分享愛心。

新竹縣政府勞工處輔導縣內5間庇護工場，喜憨兒烘焙屋竹北工作站、喜歡你餐坊竹北勝利店均以烘焙、餐飲為主，勞工處長劉家滿表示，為協助庇護工場營運，提供租金補助1個月最高5萬元，縣內有2萬多名身心障礙者，其中有45人從在庇護工場工作，期望建立友善職場。

此外，縣內庇護工場還包含磊質複合式庇護工坊、新竹縣愛家庇護工坊、甜心小站庇護工作坊，愛心小站預計將於今年10月正式營運，亦有餐飲及烘焙。

(中時 )