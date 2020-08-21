Gogoro 全台七間門市變身為粉紅糖果門市， 為配合VIVA Pink新品上市，讓賞車體驗一路超粉嫩，消費者進入門市後立刻會聞到清新甜蜜的香氛，搭配粉紅主題音樂，再加上琳琅滿目的粉紅主題牆及賞車打卡特製的大型拍照道具，消費者只要拍照上傳個人臉書並標註＃Gogoro＃Piiink＃加倍佳，就可以獲得粉紅賞車禮-Pink貼紙及加倍佳棒棒糖一支。

完成試乘體驗的消費者，還可獲得 Gogoro VIVA 幾何撞色運動毛巾組-粉紅靚化或粉Q識別證件套等粉紅色禮物。此外，完成試乘者只要與門市任一粉色車款或裝置物拍照上傳Facebook、Instagram 並＃WhatThePink ＃Gogoro，就可加碼抽扭蛋轉轉樂活動(每人限一次)，讓今夏最火熱的粉紅警報PiiinK到爆！

Gogoro VIVA粉紅威力無人能敵，男女老少笑到淪陷，讓你穩坐專屬的粉紅教主寶座，9／13前將 Facebook 更換為Piiink大頭貼，寫下「我想跟（tag兩位朋友）一起到 Gogoro 粉紅糖果門市，感受VIVA粉紅浪潮！＃WhatThePink ＃Gogoro ＃粉紅笑容製作所」，並設定貼文公開，即可獲得富士拍立得 instax mini 11乙台抽獎機會（共十台）。此外在8／29-9／13特定時間於全台20間 Gogoro 門市也將舉辦粉紅杯子蛋糕手作活動，邀請消費者DIY實作甜品送給甜蜜的另一半，一起沉浸在粉紅世界的喜悅中。

Gogoro 日前在東區巷弄裡開設的粉紅笑容製作所-Piiink Cafe 快閃店，短短數日已吸引許多車友及消費者前來踩點打卡，粉紅主題色的快閃店更瞬間成為最潮造訪名店，而快閃期間時值七夕情人節(8／25)，粉紅笑容製作所「Piiink Café」特別狂撒糖，凡身份證字首英文有VIVA PINK任一字，只要來店品嚐粉紅客製飲品及甜品，即可享9折優惠，讓每一口粉紅滋味都留下甜蜜情意。

(中時 )