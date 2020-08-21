屏東縣立圖書館一樓挑高大廳，黑色鋼構外觀與樹影相輝映，從林蔭灑落進來的光線，在視覺上形成一股自然的流動感。（林和生攝）

屏東縣立圖書館黑色鋼構外觀與樹影相輝映，彷彿置身森林裡的圖書館。（林和生攝）

屏東縣立圖書館採光明亮，每個空間都能隨意閱讀。（林和生攝）

屏東縣立圖書館寬敞兒童閱讀空間，讓人眼睛為之一亮。（林和生攝）

耗時2年改造整修，眾人引頸企盼的屏東縣立圖書館28日即將開幕，占地近5公頃，是全台唯一以園區概念整建的森林圖書館，更引進智慧還書架、24小時全年無休的還書得來速，讓有著30年歷史的老建築「華麗變身」。

為保留這棟屬於屏東記憶的建築物，不選擇將舊館拆除重蓋，而是以整建方式讓新舊建物交融，屏東縣長潘孟安坦言，「確實克服許多困難，終於完成最後一哩路」，未來包括動線規畫、服務功能等營運管理，仍會滾動式檢討、修正。

指著一樓挑高大廳，潘孟安說，刻意保留周邊50年老樟樹林，黑色鋼構外觀與樹影相輝映，從林蔭灑落進來的光線，在視覺上形成一股自然的流動感，營造游走森林的氛圍。整棟建築巧妙地向自然借景，2、3樓並規畫戶外閱讀區，讓民眾可以遠眺大武山，在綠意環繞、鳥語花香中輕鬆閱讀。

改造後的圖書館，總樓地板面積由原本7385.33平方公尺，擴充成為10509.79平方公尺，藏書空間從13萬冊擴增到40萬冊，閱讀座位也由150席增加為500席。

4樓屏東文學館保留珍藏35年的石板屋，變成一處充滿原民風味的小書房。此外，多元文化閱讀區提供各國語言的小說與文本，讓不同族群都能親近圖書館。除空間煥然一新，也同步創新服務功能，全館使用RFID系統，每本書都有晶片，透過智慧還書架及還書得來速，讓還書迅速方便。

潘孟安表示，公共圖書館作為一個跨越不同階級、性別、年齡，人人都能共享的空間，在各樓層規畫上除了兼顧通用設計，更能符合各種年齡層的使用需求，盼能藉此提升閱讀競爭力。

(中時 )