勞動部職業安全衛生署中區職業安全衛生中心今天派勞檢員登船出航對台電「離岸風力發電第一期計畫-示範風場新建工程」外海施工區域實施檢查。（職安署提供／林良齊台北傳真）

勞動部職業安全衛生署中區職業安全衛生中心今天派勞檢員登船出航對台電「離岸風力發電第一期計畫-示範風場新建工程」外海施工區域實施檢查，就近檢視風機基樁施工現場安全衛生設施及管理執行情形，發現部分違失，要求限期改善，要求台電嚴格督導施工廠商落實安全管理，並會在1個月內複檢。

職安署鄒子廉署長表示，該風場位於彰化縣芳苑鄉西側海域約8公里處，受限於船隻接駁問題，檢查員需由台中港登船出發，單趟航程就得費時2小時，另因離岸風電於海域施工，環境較陸域危險存有墜落、溺水等特殊危害，而為符合進入風場檢查規定，登船的勞檢員均已於事前通過16小時的高空作業課程及8小時的海上求生訓練。

職安署中區職業安全衛生中心主任萬榮富表示，此次檢查發現，外海作業安衛設施尚符合規定，但移動式起重機吊掛作業前未先設置吊掛範圍警戒設施、打樁設備作業未實施檢點等管理缺失，已通知事業單位限期辦理改善，如屆期未改善，將依法裁罰。

(中時 )