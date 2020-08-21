恒生指數21日高開215點，報25,007點，漲幅一度縮至94點見全日低位24,885點，盤中最多上漲387點，觸及25,178點，最終收漲1.3％至25,113點。國指收報10,212點，上漲0.56％。

香港信報報導，個股方面，騰訊21日收漲2％至518港元，成交額居首，達到94.7億港元。阿里巴巴收跌0.9％至252.8港元。恒安收跌2.4％，為當日表現最差藍籌股。

(工商 )