恒生指數收漲1.3％ 騰訊上漲2％ 16:592020/08/21 工商 蘇崇愷 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 恒生指數21日高開215點，報25,007點，漲幅一度縮至94點見全日低位24,885點，盤中最多上漲387點，觸及25,178點，最終收漲1.3％至25,113點。國指收報10,212點，上漲0.56％。 香港信報報導，個股方面，騰訊21日收漲2％至518港元，成交額居首，達到94.7億港元。阿里巴巴收跌0.9％至252.8港元。恒安收跌2.4％，為當日表現最差藍籌股。 (工商 ) #收漲 #恒生指數 #騰訊 #收跌 #港元 也許您會感興趣 推薦閱讀 上證指數收漲0.5％ 深成指上漲1.18％ 15:342020/08/21 財經 上證指數半日漲0.8％ 深成指上漲1.5％ 12:112020/08/21 財經 《商情》運價大減 BDI指數跌逾3.2％ 10:172020/08/21 財經 糧安成焦點 陸種植類股飆漲84％ 04:102020/08/21 產業財經 《商情》美元續漲 拖累紐約期金收低 10:002020/08/21 財經 《韓股》外資捧場 韓股反彈漲1.34％ 16:142020/08/21 財經 《港股》美股告捷 恆指收漲1.3％ 17:052020/08/21 財經 《盤後解析》台股反彈245點 周K線仍翻黑 15:062020/08/21 財經 《商情》賣壓出籠 東京天然期膠續跌 10:172020/08/21 財經 港股漲幅收歛 美團、京東一度創新高 11:122020/08/21 財經 財經熱門新聞 康友坑殺散戶 藍委「股神」爆上億踩雷恐遭斷頭 - 財經 兩大天王驚洩敗象？專家警告散戶逃命時機 - 財經 慘！散戶借錢買聯發科變山頂冤魂 專家4字救人 - 財經 遭美企斷貨！陸晶片業難撐起一片天 華為救星狂啖大單 - 財經 華為跌倒小米吃飽 搶奪35％海外市占 美半導體大廠樂翻 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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