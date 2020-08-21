財政部高雄國稅局表示，民眾使用振興三倍券消費時，店家須連同收取三倍券金額計入，按消費總額開立統一發票。

近來不少民眾向國稅局反映，部分店家收受振興三倍券以未收取現金為由拒絕開立統一發票，或是只針對差額收取現金部分開立發票。官員指出，這類商家已構成漏開、短開統一發票等漏稅行為，一經查獲，店家除補稅外還須裁處罰鍰。

官員舉例，A購買價值1,000元商品，以700元振興三倍券及300元現金交付店家，店家就應該要按收取振興三倍券金額與現金金額合計數開立1,000元之統一發票。

(工商 )