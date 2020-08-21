商家收受振興三倍券 要開立全額發票 16:592020/08/21 工商 林昱均 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 振興三倍券。（圖／本報資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 財政部高雄國稅局表示，民眾使用振興三倍券消費時，店家須連同收取三倍券金額計入，按消費總額開立統一發票。 近來不少民眾向國稅局反映，部分店家收受振興三倍券以未收取現金為由拒絕開立統一發票，或是只針對差額收取現金部分開立發票。官員指出，這類商家已構成漏開、短開統一發票等漏稅行為，一經查獲，店家除補稅外還須裁處罰鍰。 官員舉例，A購買價值1,000元商品，以700元振興三倍券及300元現金交付店家，店家就應該要按收取振興三倍券金額與現金金額合計數開立1,000元之統一發票。 (工商 ) #振興三倍券 #店家 #現金 #開立 #開立統一發票 也許您會感興趣 推薦閱讀 看財報、研究產業 分享投資心法 10:322020/08/21 財經 羅智強轟陳時中耍官威 自認土皇帝 09:552020/08/20 政治 愛奇藝轉境外電商 營所稅下降 04:102020/08/21 金融．稅務 挺勞工、企業 蔡：落實預算及6兆元擴大投資 讓景氣回升 12:402020/08/20 政治 企業建議減稅 財長：硬著頭皮再想想 04:102020/08/21 金融．稅務 官股券商護盤 台積電守住400元 04:102020/08/21 財經要聞 新光三越APP促銷 拚業績翻倍 04:102020/08/20 產業．科技 調降營所稅 蘇建榮：硬著頭皮想 13:152020/08/20 政治 偵破重大經濟案 蘇揆表揚有功人員：貢獻政府有看到 14:332020/08/20 政治 新光銀 榮獲卓越雜誌雙獎肯定 04:102020/08/21 產業特刊 財經熱門新聞 遭美企斷貨！陸晶片業難撐起一片天 華為救星狂啖大單 - 財經 康友坑殺散戶 藍委「股神」爆上億踩雷恐遭斷頭 - 財經 慘！散戶借錢買聯發科變山頂冤魂 專家4字救人 - 財經 兩大天王驚洩敗象？專家警告散戶逃命時機 - 財經 美國封鎖大陸網路再出新招 提議修改APEC數據流通規則 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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