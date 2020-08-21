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北富銀表示，momo卡友多是網購愛用者，根據信用卡大數據分析，卡友在momo購物網每月平均消費次數及刷卡金額均遠高於一般momo會員，其中刷卡金額更是近2倍，顯示momo卡的超值回饋與好用度深獲卡友認同，是血拚的最佳夥伴。今年疫情推升網購普及性，依統計，富邦卡友今年1~7月光是momo購物網的簽帳金額就比去年同期成長近3倍，相當驚人，網購已成為後疫情時代消費的主力通路，此帶動電商聯名卡發卡量，momo卡這個月將一舉突破30萬卡，躍居市場第一大電商聯名卡！

歡慶momo卡稱霸電商聯名卡市場，8月momo卡特別加碼，將momo購物網高趴回饋的品牌一口氣從100大擴充至400大，網羅3C手機、大小家電、服裝精品、美妝、保健戶外、家居寢具等八大品項，滿足卡友七夕情人節買禮物的多元需求，8/31前提供天天刷卡消費、不限金額享10％momo幣回饋無上限，且不需登錄，省去搶名額的麻煩；此外週六消費單筆滿3,000元送300 momo幣，等同除了原400大品牌10％無上限之外，再加碼回饋10％(需登錄)！如果想給另一半來點新鮮味，8/25七夕當天起一連五天舉辦「專櫃內衣節」，精選商品最低下殺3折，刷momo卡更優惠！

不僅如此，即日起至10/31，三大外送平台、四大影音平台及三大計程車服務，消費刷momo卡不限金額享最高10%回饋，五大訂房網消費刷momo卡單筆滿新台幣5,000元享最高5％回饋。此外，8/31前至台灣中油直營門市加油、8/26-9/22至麥當勞以LINE Pay綁momo卡支付亦享超值回饋。吃喝玩樂momo卡通包，一次刷好賺滿！

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(工商 )