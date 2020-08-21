桃園國際機場第3航廈歷經2年3次流標，這次終於有3組廠商投標，今日確定2組通過資格審查，將進入下一階段。桃機公司表示，後續將通知通過審查的廠商團隊，參與第2階段規格標備標。

桃機第3航廈土建工程過去幾次招標，被廠商嫌難度高、經費低，皆無人投標，行政院與交通部組成督導小組協助，這次招標第一階段資格標於今日上午10時截止投標，參與投標廠商共3組，分別為Samsung C＆T Corporation／榮工工程股份有限公司共同投標、日商華大成營造工程股份有限公司台灣分公司／大陸工程股份有限公司共同投標，以及印尼商威佳雅卡雅股份有限公司。桃機公司下午進行開標，前2組投標團隊通過資格審查。

機場公司表示，在行政院及交通部分別成立專案小組及督導小組協助下，歷時超過2年、3次流標，今年5月11日再次公告第3航廈土建工程資格標，其間因放寬投標廠商資格條件，延長等標期14天，本次資格標審查完成，順利進入下一階段，後續將通知通過審查的廠商團隊參與第二階段規格標備標。

(中時 )