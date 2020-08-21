今年第8號颱風「巴威」最快明晚形成 17:162020/08/21 中時 趙雙傑 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 民眾趁颱風形成前到海灘玩水。（趙雙傑攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 雲層明顯變多變厚。（趙雙傑攝） 中央氣象局表示，菲律賓東方海面目前有一熱帶擾動，預計最快會在明晚形成今年第8號颱風「巴威」，屆時可能同步發布海上警報，因天氣依舊晴朗炎熱，福隆海水浴場吸引許多民眾前來玩水消暑，但明顯可以感受因陣風帶來較大的海浪。 (中時 ) #今年 #颱風 #氣象局 #中央氣象局 #中央 也許您會感興趣 推薦閱讀 巴威颱風最快周日生成 對流雲系旺盛 今台東、屏東大雨特報 06:552020/08/21 生活 颱風未到雨先下 苗栗以南、台東11縣市大雨特報 14:492020/08/21 生活 大甲第二市場環境汙損老舊 將進行整修 14:582020/08/21 寶島 Fed防經濟沉淪 將加碼刺激 04:102020/08/21 財經要聞 巴威恐成強颱 周末逼近！氣象局：不排除發警報 12:042020/08/21 生活 放心騎 頭前溪自行車道9月完工 04:102020/08/21 地方新聞 波動大 人民幣增持意願減半 04:102020/08/21 金融．稅務 今年最強颱解密 2關鍵達成「就發警報」 14:312020/08/21 生活 葉彥伯為彰化篩檢案哽咽 鋼鐵部長陳時中當初爆紅也是因為一滴淚 10:322020/08/21 生活 疫情受益 轉機股成市場焦點 10:382020/08/21 財經 生活熱門新聞 中衛口罩7色齊發！屈臣氏、博客來今開賣 各家整理包出爐 - 生活 今年最強颱風 巴威海面集氣！周末來襲 - 生活 全聯神物成移工最愛 提前2年囤貨 網：這瓶滷肉很讚 - 生活 在家量血壓要注意 名醫曝2狀況比較危險 - 生活 鬼門開 今年最凶颱風來不來 氣象局Q＆A一次搞懂 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。