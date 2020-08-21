雲層明顯變多變厚。（趙雙傑攝）

中央氣象局表示，菲律賓東方海面目前有一熱帶擾動，預計最快會在明晚形成今年第8號颱風「巴威」，屆時可能同步發布海上警報，因天氣依舊晴朗炎熱，福隆海水浴場吸引許多民眾前來玩水消暑，但明顯可以感受因陣風帶來較大的海浪。

(中時 )