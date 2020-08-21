富邦金控今舉辦法說會，公佈上半年財務數字及營運狀況；富邦金控危機入市，旗下富邦人壽於3、4月股市震盪之際悄悄買進台股，加上指數上漲、市值增加，Q2加買金額高達新台幣1109億元；富邦金控總經理韓蔚廷自曝，選股有3個標準要訣，包括體質健全、股息配發能力強以及產業前景好的個股。

富邦人壽台股6月底的部位為4330億元，較3月底大增1109億元，不動產投資也增加268億元，預計7 月國內現金股利約有92億元入袋，且長期持有台積電等績優股，國內股票市值提升帶動未實現資本利得增加。

韓蔚廷表示，人壽的台股投資策略是以長期投資為考量，在富邦人壽投資收入大幅成長的挹注下，2020年上半年富邦金控稅後淨利達372.84億元，較去年同期成長35％，每股盈餘3.36元，獲利及每股盈餘皆居金控龍頭。

富邦金控總資產再創歷史新高，至2020年6月底總資產達8兆8,561億元，較去年同期成長9.1％，穩居國內第二大金控公司。

受金融市場波動帶動投資部位評價回升影響，富邦金控截至今年6月底的淨值為5959億元，較去年同期增加7.6％；且由於獲利成長帶動資產報酬率及股東權益報酬率提升，今年上半年資產報酬率(ROA)為0.86％，股東權益報酬率(ROE)為12.39％。

(中時 )