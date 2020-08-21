永豐金(2890)今(21)日召開董事會通過，永豐金租賃BVI子公司(SinoPac Capital International)營業資產讓與永豐金租賃新設之香港子公司SinoPac Capital International(HK)。

永豐金表示，為因應英屬維京群島(British Virgin Islands, BVI)於2019年所發布的「經濟實質法施行細則」，再考量實質性活動的必要性及可行性，並評估財務、業務等經營面向後，永豐金租賃BVI子公司(SinoPac Capital International)營業資產讓與永豐金租賃新設之香港子公司SinoPac Capital International(HK)。

若以2020年6月30日之帳面金額計算，約美金1.81億元，所讓與的營業資產占BVI子公司資產總額比例為93.08%，餘6.92%為銀行存款等其他資產。

永豐金控表示，香港子公司營業項目與BVI子公司相同，企業客戶與其原有往來模式無須變動，可確保客戶權益並持續提供完整綜效服務。香港子公司亦承接BVI子公司之業務發展方向，主要為支持及提供台商企業在兩岸及東南亞等地之融資管道，協助企業取得各項營運設備及資金，並配合政府新南向政策及各項產業國際化政策，提供台灣中小企業前進海外拓展商機之協助。

(時報資訊)