因上個月防疫措施解封後引爆積累已久的需求已見消退，歐元區經濟從史上最嚴竣的衰退邁向復甦的步伐在8月意外踉蹌，服務業表現尤為疲弱。

在解除大部分防疫的限制措施後，7月歐元區經濟活動創下2018年中以來最強勁的擴張。但由於疫情再度升高，有些地區已重啟部分防疫措施。

財經數據服務公司IHS Markit周五公布，歐元區8月綜合採購經理人指數（PMI）初值為51.6，較7月終值54.9下滑，雖仍保持在50榮枯分界線之上，但不及經濟學家預估的與7月一致。

新業務分項指數由7月的52.7跌至51.4。

IHS Markit表示，8月歐元區的反彈失去動能，凸顯出疫情導致需求低迷不振。經濟活動的復甦，因歐元區部分地方疫情再度升高的跡象而受到打擊。

歐元區8月服務業活動陷入停滯，服務業PMI初值為50.1，較7月終值54.7下滑，並低於經濟學家預估的54.5.。8月製造業PMI初值為51.7，為連續第2個月實現擴張，但低於7月終值51.8，亦不及經濟學家預估的52.9。

(時報資訊)