基隆市納骨塔重建工程最快明年10月底完成細部規劃，4年內完工、5年內啟用，預計新增約3萬6千座櫃位。（陳彩玲攝）

基隆市慎終追遠秋祭大典21日上午在市立殯葬管理所納骨塔舉行，市長林右昌擔任主祭官，表達對先人敬意，並指出納骨塔重建工程最快明年10月底完成細部規劃，4年內完工、5年內啟用，預計新增約3萬6千座櫃位。

由於市立納骨塔建築物老舊、塔位不敷使用，市府近年推動重建計畫，林右昌表示，納骨塔重建工程有望在明年的9、10月間完成細部設計，最快明年底、最晚後年初開始動工，預計2024年完工，提供更舒適的空間，對於亡者或家屬也是一大福音。

基隆市政府民政處宗教禮儀科長張國株表示，基隆納骨塔自1986年啟用，這次就地重建是近年來最大規模的殯葬設施計畫，編列約4億5千萬元經費，包括擴大室內空間、增設電梯、解決潮濕、漏水等，在1樓和4樓空間，更增加3萬6千座櫃位，提供市民更優質且現代化的殯葬設施。

張國株進一步說明，原先在納骨塔有1萬4千個塔位，並沒有櫃位設計，骨（灰）罈是暴露在外，重建後增加3萬6千座櫃位，會加裝門、結合現代化。

因疫情影響，今年秋祭大典比照春祭作法，只有林右昌、民政處長王榆森及警、消局長代表參加祭典，但儀式沒有縮減，大家依序上香、獻花、獻果、行三鞠躬禮及朗讀祝禱文，表達對先人最崇高的敬意，隨後市長也一一向參與秋祭大典的家屬們和工作人員致意。

(中時 )