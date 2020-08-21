韓國演藝圈競爭激烈，幾乎每年都會推出多個男團及女團，想要從中脫穎而出除了本身的實力與出眾的外貌外，還得加上團隊的合作才有機會成功，但近日「韓團霸凌事件」頻傳，有人還因此患有憂鬱症試圖輕生，過去也曾有多位退團女明星出面證實當紅女團的不合及霸凌傳聞，令粉絲們十分驚訝。

7大霸凌女團

●4minutes

當年由智賢、嘉允、祉潤、泫雅、昭賢所組成的5人團體，因出道隔年泫雅便推出SOLO專輯並以性感形象風靡全亞洲，令其他團員彷彿隱形一般，甚至還被人形容她們是「泫雅與她的舞者們」，不平等的資源分配讓不合傳聞甚囂塵上，最後合約到期也只剩泫雅續約，其他成員離開後，IG全都取消關注泫雅，10周年的合體活動也直接跳過她，讓人更加確定她們不合。

在 Instagram 查看這則貼文 the K-Pop Library（@kpostagram）分享的貼文 於 PDT 2020 年 7月 月 5 日 上午 6:20 張貼

● After School

採「入學制」成立的女團，在每個階段都有新舊成員的流動，讓粉絲們充滿新鮮感，但也因此影響成員間的默契與熟識度。在團內身為大姐兼隊長的嘉熙，離團後曾自爆過去因與成員不熟但又必須擔起監督的責任，被團員私下討論成可怕的姐姐因此遭到孤立。成員正雅結婚時，也不見她與Uie的身影，令粉絲們十分感慨。

在 Instagram 查看這則貼文 After School & Orange Caramel💛（@stanafterschool）分享的貼文 於 PDT 2020 年 8月 月 5 日 下午 1:04 張貼

●miss A

miss A過去曾是「中韓組合」的超人氣女團，無論是大陸籍成員Fei、Jia，還是韓籍成員Min、秀智各個擁有超強實力，但後來秀智開始拍片成為「國民初戀」一夕爆紅，加上公司力捧讓其他人相形失色，即使再怎麼努力都掩蓋不了秀智的超高人氣，最後漸行漸遠連秀智的生日都只有一個人過。

在 Instagram 查看這則貼文 미쓰에이（@missa_drawings）分享的貼文 於 PDT 2020 年 8月 月 3 日 下午 2:23 張貼

● f(x)

過去曾是SM娛樂力捧的青春女團，但卻因公司的資源分配不均，讓原本就是童星出道的雪莉備受照顧，其他人就像她的附屬品，加上雪莉多次以病為由缺席活動，私下卻多次被拍到與當時的男友約會令成員及粉絲們不滿，私底下成員間也沒有任何互動，甚至陸續出現脫序行為，最後直接退團影響團隊的發展。事後雪莉也在YouTube頻道時認了當初退團的原因，表示「一直不懂自己為何要做這些，好像穿了不適合的衣服一樣」。但在雪莉離世時，成員還是緊急感到靈堂前守靈，令粉絲們相當難過。

在 Instagram 查看這則貼文 KpopCobweb（@kpopcobweb）分享的貼文 於 PDT 2019 年 5月 月 15 日 下午 2:08 張貼

●DIA

2015年出道時便寄予厚望的DIA，隨著知名度大開，成員彩娟也因參加節目而爆紅，公司一昧的偏愛也導致其他成員的不滿，甚至還在發表新歌時拍到成員恩真擺臭臉，直接甩開順伊的手，讓不合傳聞蔓延開來。

在 Instagram 查看這則貼文 dia_kpop（@diakpop123）分享的貼文 於 PDT 2017 年 5月 月 5 日 下午 5:27 張貼

●T-ara

過去憑著《Bo Peep Bo Peep》、《Roly Poly》等多首經典好歌橫掃全亞洲的她們，自從加入新成員花英後便爆出遭到排擠傳聞，不僅自曝團員在節目中對她出現各種小動作，還在演唱會時集體留言抨擊腳傷無法演出的花英，讓網友痛批根本就是集體霸凌，也讓她們形象跌入谷底再也無法翻身。不料幾年後，一名前工作人員出面爆料並提出對話紀錄揭開花英的面具，痛批她在團隊中不僅經常威脅「忙內」雅凜要找人打她，演唱會時她的腳傷也已無礙，一切「霸凌過程」全是她自編自導自演，堪稱女團最強八點檔。

在 Instagram 查看這則貼文 Ayax Telamon（@aquileo_pelida）分享的貼文 於 PDT 2020 年 8月 月 2 日 下午 4:01 張貼

● AOA

前成員珉娥7月時突然大暴走，在IG上爆料自己遭到隊長智珉長達10年的霸凌，不僅在文章中表示當年爸爸罹癌讓她十分痛苦時，隊長不安慰她反而將她拉到衣櫥裡大罵她情緒及態度很差。沒多久再爆料智珉當時還違背公司規定偷偷帶男人回宿舍，讓事件連環爆，情緒失控的她還3度試圖輕生救回，最後導致智珉退團，AOA形象全毀，自己也得強制進行治療，讓粉絲們十分錯愕。

在 Instagram 查看這則貼文 AOA Official🌕（@official_team_aoa）分享的貼文 於 PDT 2018 年 6月 月 10 日 上午 5:59 張貼

(中時新聞網)