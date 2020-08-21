法務部與金管會聯合舉辦「2020全國金融業企業誠信及法令遵循研討會」。（法務部提供）

為落實聯合國反貪腐公約國際審查結論性意見，法務部與金管會21日聯合舉辦「2020全國金融業企業誠信及法令遵循研討會」，法務部長蔡清祥表示，台灣致力於協助建構私部門反貪腐機制的努力已經被世界看見，「揭弊者保護法」草案，也將保護範圍擴大及於私部門，提供安心吹哨的後盾。

金管會主委黃天牧表示，為了協助金融業者建立誠信、透明的企業文化，建構內部檢舉制度防制企業舞弊，達到良好的公司治理及落實企業社會責任，金管會近年來持續檢討修正相關法規，例如增訂內部檢舉及吹哨者保護制度，要求業者於內部控制制度中建立檢舉制度，以營造良好的金融環境，促進整體金融產業的健全發展。

研討會同時邀請僑光科技大學校長余致力講授「私部門防貪管理機制之重要性」，余校長剴切提醒處在全球化環境，唯有建構有效的防貪管理機制，營造企業誠信文化，才能達成企業的永續經營。此外，會中也邀請渣打國際商業銀行法遵長廖苡庭、中國人壽保險股份有限公司副總經理許東敏、兆豐證劵股份有限公司法務暨法令遵循室資深協理楊北辰，分享銀行業、保險業及證券期貨業在「推動防貪管理機制及友善吹哨者職場環境」的實務標竿案例及作法。

(中時 )