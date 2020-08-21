櫃買中心今（21）日表示，為擴大投資人參與股權募資市場，櫃買中心修正「證券商經營股權性質群眾募資管理辦法」第二十六條規定，放寬一般投資人參與股權群募之限額，提高一般投資人於單一募資平台一年內投資上限為新臺幣15萬元。另增訂已提供新臺幣3,000萬元以上之財力證明，且具備充分之金融商品專業知識或交易經驗之投資人，其認購金額不設限。上開修正條文自109年8月20日起施行。

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