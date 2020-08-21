櫃買中心放寬一般投資人及具財力證明之投資人對股權群募之投資認購額度 17:122020/08/21 工商 林燦澤 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 櫃買中心今（21）日表示，為擴大投資人參與股權募資市場，櫃買中心修正「證券商經營股權性質群眾募資管理辦法」第二十六條規定，放寬一般投資人參與股權群募之限額，提高一般投資人於單一募資平台一年內投資上限為新臺幣15萬元。另增訂已提供新臺幣3,000萬元以上之財力證明，且具備充分之金融商品專業知識或交易經驗之投資人，其認購金額不設限。上開修正條文自109年8月20日起施行。 (工商 ) #櫃買中心 #放寬 #財力證明 #股權群募 #認購 也許您會感興趣 推薦閱讀 跨區申報遺產稅 多數財產皆ok 12:002020/08/21 財經 盡職治理宣導說明會 報名今截止 04:102020/08/21 證券．權證 黃崇仁投資飛聖航空剛領照 李世聰的騰達航空 傳解散 04:102020/08/21 財經要聞 櫃買續推債券ETF散眾化投資 投資人數突破5萬人 10:462020/08/21 財經 元大投信ESG永續投資 獲最高評等 13:572020/08/21 財經 久裕公開收購 裕國早盤亮燈漲停 09:342020/08/21 財經 看財報、研究產業 分享投資心法 10:322020/08/21 財經 堅拒入境普篩 陳時中怕啥 04:102020/08/21 時論廣場 久裕以19元公開收購9％股權 裕國股東會增變數 04:102020/08/21 證券．權證 亞洲債券 漲聲響起 04:102020/08/21 投資理財 財經熱門新聞 康友坑殺散戶 藍委「股神」爆上億踩雷恐遭斷頭 - 財經 兩大天王驚洩敗象？專家警告散戶逃命時機 - 財經 慘！散戶借錢買聯發科變山頂冤魂 專家4字救人 - 財經 遭美企斷貨！陸晶片業難撐起一片天 華為救星狂啖大單 - 財經 華為跌倒小米吃飽 搶奪35％海外市占 美半導體大廠樂翻 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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