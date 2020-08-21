新冠肺炎疫情爆發後，衛福部長陳時中言行備受矚目，但不少做法也引發兩極評價。而在他動用政風單位調查揪出無症狀感染者的彰化縣衛生局後，他的網路負面聲量創下了新高紀錄。

根據「網路溫度計」報導，2月4日陳時中哽咽宣布武漢包機帶回的一名台商確診，讓他於當日創下76656筆整體網路聲量的高峰，而本次動用政風調查彰化縣，曾讓他創下52216筆網路聲量的次高紀錄。

然而這兩次高峰的組成大不相同，2月4日陳時正面評價遠多於負面，正面聲量24887筆創至今最高紀錄，之後也多半正面多於負面，但6月起逆轉，8月8日針對美國衛生部長阿札爾來訪不需要先隔離，陳時中面為外界質疑宣稱「有一樣重要的人就可以」，遭質疑是雙重標準，負面聲量達5393筆。

8月19日陳時中更因為動用政風調查積極防疫篩檢的彰化縣衛生局，引發彰化縣醫師群起反彈，質疑彰化縣衛生局「究竟犯了什麼滔天大罪」？這也讓陳時中的負面聲量創下13878筆新高紀錄，遠高於同日他的正面聲量。

(中時 )